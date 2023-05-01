В воскресенье, 30 апреля, в небе над Москвой в районе Южное Бутово заметили летающий объект неизвестного происхождения.

Видео с ним мгновенно распространились по сетям.

Telegram-канал "Shot" сообщает, что в Южном Бутово запустили беспилотник, и это якобы сделали два украинца с поддельными документами.

По данным паблика, беспилотник обнаружили местные жители в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова и тут же вызвали на место полицию. Прибывшие сотрудники смогли вычислить, откуда был запущен коптер, и "пришли в гости" к двум братьям 36 и 38 лет. Оказалось, что они уроженцы города Хмельницкий. При проверке документов якобы выяснилось, что в паспортах мужчин поддельные штампы о регистрации, а также фальшивые разрешения на проживание.

Возбуждено уголовное дело.

В последнее время в России часто сообщают о дронах. Так, на днях в московском аэропорту Домодедово был замечен беспилотник. Дрон увидели работники аэропорта во время приземления пассажирского самолета "Nordstar".

А недавно остатки беспилотника обнаружили в Богородском городском округе на северо-востоке от Москвы. Моделью дрона назвали UJ-22 Airborn украинского производства. В РФ сообщали, что внутри нашли 17 кило взрывчатки, которая не сдетонировала.

Немецкий таблоид Bild связал найденный в Московской области беспилотник с попыткой покушения на президента РФ Владимира Путина.