В поселке Теткино Курской области (в 2 км от украинской границы) беспилотниками атакован Теткинский сахарный завод.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На территорию предприятия были сброшены как минимум 10 снарядов от АГС-17. Девять из них разорвались.

Сообщается, что это кустарные дроны, которые якобы летели с территории Украины этой ночью.

Ранее сегодня губернатор Брянской области в РФ заявил, что беспилотник атаковал здание военкомата.

Также российские телеграм-каналы писали о падении дрона на территорию ракетостроительного завода в Подмосковье.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.