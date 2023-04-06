На территорию ракетостроительного завода в подмосковных Химках упал дрон, пишут российские телеграм-каналы.

Это небольшой коптер 30 на 30 см с камерой, он упал на территории завода "Факел" в Химках, который производит системы ПВО "Тор" и "С-400", модернизируют "С-300" и "Осу".

Cообщается, что "самодельный беспилотник с камерами" нашли охранники во время обхода территории, вероятно его сигнал был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Официальных сообщений по этому поводу не было.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине экспериментальное оружие против дронов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.