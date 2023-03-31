Минувшей ночью Воздушные силы Украины сбили девяти из десяти дронов, которые летели со стороны Брянской области РФ на Чернигов и Сумы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в соцсети.

Куда попал десятый "Шахид" - не сообщается.

Также ночью был удар по Запорожью и пригороду с применением РСЗО (звуки взрывов - на видео).

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Пострадавших нет, сообщили местные власти.

Напомним, по данным Генштаба, ночью с применением С-300 противник совершил девять ракетных пусков по инфраструктуре Харькова.

Кроме того, РФ обстреляла Херсонскую область 64 раза за сутки, есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.