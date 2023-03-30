В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 марта. Сообщается, что украинские войска отбили 47 атак на пяти направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка.

2. Отражены 47 атак на направлениях:

Купянском и Лиманском – в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового;

Бахмутском – в Бахмуте и в районе Орехово-Васильевки;

Авдеевском и Марьинском – в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и три авиаудара, совершила пять обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов.

Ранее мы писали, что в МИД Украины перечислили четыре основных поля боя и назвали "ужасной" ситуацию в Бахмуте.

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