Лиман, Марьинка, Авдеевка и Бахмут Донецкой области - на данный момент четыре основных поля боя в Украине, ситуация в Бахмуте "по-прежнему ужасная".

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии CNN.

"Еще вопрос, каков будет результат, но могу точно сказать, что Вооруженные силы Украины доказали свою боеспособность. Хотя мы слышим некоторые вопросы и голоса, что россияне могут достичь своих целей в Бахмуте, но я думаю, что для того, чтобы этого не произошло, мы должны следовать нескольким элементам, а именно поставке необходимого оружия, не только боеприпасов, но и артиллерийских систем и снарядов, в которых мы действительно остро нуждаемся", - сказала Джапарова.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявлял, что в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также сообщалось, что, по данным Института изучения войны, войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.