Вчера британская разведка заявила, что Россия отдаёт приоритет наступлению на Авдеевку.

Авдеевское направление действительно имеет очень важное значение. Причем не только в том смысле, что захват города россиянами "отодвигает" фронт от Донецка, но и в более стратегическом плане - создание условий для дальнейшего наступления россиян на Покровск, а через него - на Днепр.

Да и местность для наступления здесь намного удобнее, чем к западу от Бахмута, где все упирается в агломерацию Славянск - Краматорск, а далее к западу находится Барвенково, которое россияне так и не смогли взять в прошлом году, отступив с большими потерями. И уже тогда эксперты удивлялись, зачем армия РФ тратит силы на сложные бои и медленное продвижение через леса и реки юга Харьковщины и севера Донецкой области, вместо того чтобы попытаться отодвинуть линию фронта на правобережье Днепра в Херсонской области, что было бы более простой и стратегически более важной задачей.

Поэтому если сейчас у российского командования есть намерения (а главное, силы и возможности) организовать крупномасштабное наступление, а не просто укреплять оборону, удерживая уже захваченные территории, то одно из наиболее логичных направлений для этого - удар широким фронтом через Покровск по направлению к Днепру. Это создаст угрозу тылам и флангам украинских войск, которые действуют на южном фронте, и сильно затруднит для них наступательные действия с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Тогда ВСУ будут вынуждены перебросить силы для создания в степи фактически нового фронта, чтоб не допустить прорыва российской армии к Днепру, угрожающего окружением очень крупной группировки украинский войск - на всем пространстве от реки Днепр до Марьинки и Угледара.

Но это, повторимся, если у российской армии есть намерения и возможности где-либо наступать крупными силами, не ограничиваясь лишь отодвиганием фронта от Донецка.

Ранее экс-командир роты "Айдара" Евгений Дикий заявил, что Авдеевка находится в полукольце. По его словам, в последние дни россияне значительно продвинулись в окрестностях города и "пытаются перерезать трассы".

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.