Подводим итоги 398-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным сводки Генштаба ВСУ, самая горячая точка фронта - Бахмут. Также бои шли в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

"Институт изучения войны" (США) отмечает ряд продвижений россиян внутри Бахмута. А именно - по улицам Зеленой и Александры Колпаковой на северо-западе Бахмута. А также в пределах завода цветмета на севере Бахмута (сами "вагнеровцы" утверждают, что контролируют цеха завода, но админздание за ВСУ).

Также эксперты верифицировали вчерашние кадры, как куратор ЧВК Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра города - в километре от здания горсовета. О боях непосредственно в центре сообщали вчера и украинские бойцы.

"Вагнер" утверждает, что захватил в этом же районе территорию центрального рынка. Подтверждений этому нет. Но географически это близко к тому месту, где россияне перешли реку Бахмутовка и начали боевые действия на ее западном берегу.

Западные блогеры сообщают, что россияне также продолжили наступление на юге Бахмута, захватив больше южных кварталов. Подтверждают они и продвижение вдоль реки Бахмутовка к центру города.

То есть, тенденция та же, что и вчера - основной упор делается на бои внутри Бахмута, а интенсивность попыток перерезать подъездные пути снизилась. Но, судя по всему, снабжение города затруднено тем, что дороги простреливаются. Поэтому россияне имеют возможность давить сразу с четырех сторон - севера, востока, юга и юго-запада.

Украинское командование добавляет, что РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками.

"Основной ударной силой остается ЧВК "Вагнера". Однако, в силу огромных потерь ежесуточно, и из-за того, что они не могут уже с такой скоростью, как раньше, пополнять свои ряды, в том числе и за счет бывших узников, мы видим, что они усиливаются подразделениями регулярной армии, в первую очередь, воздушно-десантных войск", - сказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

На остальных участках фронта ситуация существенно не изменилась.

На Купянском и Лиманском направлении бои шли в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое. "Институт изучения войны" добавляет, что российские войска продвинулись к Райгородке - селу в 12 километрах к западу от Сватово.

Под Авдеевкой бои шли у населенных пунктов Степное, Северное, Первомайское и Невельское. Также сообщается, что противник применил в Ласточкино районе аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия.

В целом россияне по-прежнему пытаются окружить город.

Британская разведка считает, что в последние дни Россия отдает приоритет операции по окружению Авдеевки перед всеми остальными направлениями.

Как бы подчеркивая важность этого направления, "Институт изучения войны" сообщил, что якобы перебросили силы "Вагнера". Но позже Пригожин это опроверг.

Авдеевское направление действительно имеет очень важное значение. Причем не только в том смысле, что захват города россиянами "отодвигает" фронт от Донецка, но и в более стратегическом плане - создание условий для дальнейшего наступления россиян на Покровск, а через него - на Днепр.

Да и местность для наступления здесь намного удобнее, чем к западу от Бахмута, где все упирается в агломерацию Славянск-Краматорск, а далее к западу находится Барвенково, которое россияне так и не смогли взять в прошлом году, отступив с большими потерями. И уже тогда эксперты удивлялись зачем они тратят силы на сложные бои и медленное продвижение через леса и реки юга Харьковщины и севера Донецкой области, вместо того, чтобы попытаться отодвинуть линию фронта на правобережье Днепра в Херсонской области, что было бы более простой и стратегически более важной задачей.

Поэтому если сейчас у российского командование есть намерения (а главное, силы и возможности) организовать крупномасштабное наступление, а не просто укреплять оборону, удерживая уже захваченные территории, то одно из наиболее логичных направлений для этого - удар широким фронтом через Покровск по направлению к Днепру. Это создаст угрозу тылам и флангам украинских войск, которые действуют на южном фронте и сильно затруднит для них возможные наступательные действия с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Тогда ВСУ будут вынуждены перебросить силы для создания в степи фактически нового фронта, чтоб не допустить прорыва российской армии к Днепру, угрожающего окружением очень крупной группировки украинский войск - на всем пространстве от реки Днепр до Марьинки и Угледара.

Но это, повторимся, если у российской армии есть вообще намерения и возможности где-либо наступать крупными силами, не ограничиваясь лишь отодвиганием фронта от Донецка.

Обстрелы и авиабомбы

В неподконтрольном Донецке вечером обстреляли жилой дом. Сегодня утром из-под завалов достали двух погибших людей.

В подконтрольном Украине Краматорске Донецкой области ночным ракетным ударом был поврежден детсад, школа и здание предприятия.





Этой ночью противник атаковал беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Атака "шахидов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления. Сбито 14 из 15-ти запущенных дронов, сообщает Генштаб.

О прилетах сообщили в Днепропетровской области - там попали в предприятие, пожар охватил четыре тысячи квадратных метров. Его уже потушили. В Киеве после падения обломков БПЛА в Святошинском районе загорелось нежилое здание. Пожар ликвидирован.

Также истребители Су-35 из Ростовской области атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиабомбами. Кроме того, в Херсоне под обстрелом оказалась клиническая больница им. Лучанского и местное отделение почты.

Ночью был новый обстрел Белополья в Сумской области. На город сбросили еще одну управляемую авиабомбу - в добавок к десяти, которыми обстреляли Белополье в минувшую пятницу. Произошло возгорание хозяйственного сооружения и повреждены два частных дома, госпитализирован один гражданский. Также разрушен гараж с легковым автомобилем, уличный газопровод, повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома.

На проблему российских управляемых авиабомб, которые с недавних пор начали массово применяться на фронте, уже обращают внимание и западные СМИ. Американский телеканал ABC News пишет, то российские истребители четвертого поколения Су-35, откуда эти бомбы сбрасываются, "усиливают доминирование" РФ в зоне боевых действий.

Чиновник в Киеве сказал, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные. По его словам, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует их для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки.

Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил чиновник. Газета же отмечает, что накануне украинского контрнаступления это может стать тревожной новостью.

Ранее о серьезной угрозе, которую создает массовое использование россиянами управляемых авиабомб говорили и в командовании Воздушных сил Украины. Там отмечали, что запасы бомб у России гораздо больше, чем ракет, а переделать их в "умные", планирующие бомбы намного проще, дешевле и быстрее, чем делать новые ракеты.

Ожидание контрнаступления ВСУ

Украинские власти отчитались о том, что западная бронетехника уже стала на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск. Министр обороны Алексей Резников опубликовал кадры, на которых видны британский танк Challenger, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкая БМП Marder.

Также Резников показал, как проехался на Челленджере и подтвердил, что их уже передали в Украину.

В то же время Украина продолжает требовать от Запада дальнобойных ракет. Украинское наступление обернется огромными потерями, если Запад их не предоставит, заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", – сказал он.

Арестович говорит, что нужны средства дальнобойностью хотя бы 150 километров.

При этом, по словам Арестовича, на данный момент о поставках дальнобойного вооружения речь не идет, а может идти лишь о принятии новых решений на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Отметим, что пока неясно, о каких ракетах говорит Арестович. Ранее Украине требовала ракет ATACMS, которые добивают на 300 километров - то есть, могут бить и по территории России, а также по всей территории Крыма с нынешних позиций ВСУ. То есть могут наносить удары по базам Черноморского флота в том числе.

Есть ли у НАТО аналогичные ракеты, которые ограничены 150-километровым радиусом действия - неизвестно. Но пока очевидно, что 300-километровые ракеты не предоставляются из опасений вызвать эскалацию конфликта за пределами Украины.

В то же время нельзя исключать, что такое решение может быть принято. По крайней мере, британская газета Times считает, что США могли ужесточить свою стратегию в украинском конфликте. Ссылаясь на неназванного американского чиновника, издание пишет, что Вашингтон теперь хочет возврата Украине потерянных территорий.

Газета указывает, что ранее публично заявленная цель была - "не поражение России как таковой", а защита Украины от России, обеспечение Киева сильной военной позицией на момент начала дипломатических переговоров.

Однако, по словам собеседника газеты, в скором времени ожидать подобного развития событий не стоит, к тому же "Россия не проявляет интереса к переговорам". В связи с этим Вашингтон продолжит поддерживать Киев, "чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране".

В то же время оппоненты Белого дома в США предупреждают об опасности ядерной угрозы. Трамп в связи с решением РФ разместить ядерное оружие в Беларуси призвал "молиться". И заявил, что до выборов президента США война в Украине вряд ли закончится.

"До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время", - сказал экс-президент. "Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", - добавил Трамп в интервью Fox News.

Впрочем, пока сами украинские власти говорят о том, что уничтожена должна быть Россия.

В Офисе президента озвучили желаемый финал войны: "исчезновение с карты человеческой цивилизации" российского руководства либо "пожизненные сроки" для него. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, по его словам, "для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш России в войне и обрушение нынешней российской государственности".

Далее, как говорит Подоляк, Украине будет требовать не только репарации, но и поднимет вопросы "демилитаризации России", а также лишение ее ядерного оружия. Кроме того, он предположил, что ряд территорий выйдет из состава России.

То есть, достаточно глобальные цели озвучиваются представителями украинской власти. Правда, на Западе у многих такая позиция вызывает одно возражение - если война для Кремля закончится таким разгромом и режим окажется перед угрозой падения, то мало что помешает ему как последний аргумент задействовать именно ядерное оружие.

Ну и в конечном счете, сейчас главный вопрос войны пока в другом - получится ли у Украине провести результативное наступление в ходе кампании этого года.