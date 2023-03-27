Появилось видео сегодняшней Авдеевки Донецкой области. Сегодня вечером Генштаб ВСУ назвал ее одним из трех городов, где идут самые тяжелые бои.

Видео снято издалека, на видно, как над городом поднимаются столбы дыма.

Напомним, что сегодня в Авдеевке и Курахово были повреждены отель и суд, погибли люди.

Ранее экс-боец "Айдара" сообщил, что Авдеевка уже находится в полукольце. "Страна" анализирует ситуацию в городе в сегодняшних итогах.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.