Бахмут Донецкой области окружен на четыре пятых, Авдеевка находится в полукольце.

Об этом заявил бывший командир роты "Айдара" Евгений Дикий в интервью радио "НВ", которое состоялось 23 марта.

"Они пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на четыре пятых в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце", - заявил он.

По его словам, в последние дни россияне значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки и "пытаются перерезать трассы".

"То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог", - сказал Дикий.

При этом он сомневается в том, что россияне перебросят силы с Бахмута на Авдеевку, так как Бахмут значительно ближе к окружению.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевку запрещен въезд гражданских лиц: населенный пункт оказался в красной зоне.

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Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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