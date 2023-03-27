Командующий сухопутными войсками Александр Сырский снова побывал на Бахмутском направлении. По итогам визита он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город и ситуация стабильно-тяжелая, т.к. несмотря на потери противник продолжает наступление.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений", - заявил Сырский.

Напомним, на прошлой неделе командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг города, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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