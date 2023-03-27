В понедельник, 27 марта, в Украине идет уже 397-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 26 марта.

Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.

27 марта

12.05 На сайте президента появилась петиция с призывом запретить TikTok на территории Украины.

"Так как сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", - пишет автор.

Петиция набрала более 2900 голосов, сбор подписей продлится еще 90 дней.

12.00 В Славянске сообщают об обстреле.

11.55 В "Слуге народа" заявили, что из-за размещение ядерного оружия РФ в Беларуси могут усилить мобилизацию в Украине.

Такое размещение приведет к тому, что потребуется создание восьми новых бригад ВСУ, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире CNN.

"Если они действительно серьезны в этом решении, мы сталкиваемся с открытием второго фронта на протяжении более чем 1000 километров. Это будет реальный вызов, чтобы призвать ещё больше людей в армию. Мы будем нуждаться в 8 новых бригадах для контроля этой линии. К счастью для нас, территория там с множеством болот, через которые сложно прорываться. Контроль над дорогами сократит возможные направления для нас", - заявил он.

11.20 Телеграм-каналы Киева пишут о перебоях со светом и водой в некоторых районах города.

Власти столицы этого пока не подтверждали.

11.10 В Мариуполе взорвали авто "одного из командиров оккупантов", сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Инцидент произошел в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе на проспекте Строителей.

10.25 Морские дроны, совершавшие 22 марта удары по российской военно-морской базе в Севастополе и Крыму, пока не поразили ни одного корабля, сообщают в разведке Великобритании.

В свежей сводке говорится, что в атаке 22 марта участввали не менее трех надводных беспилотных кораблей и один воздушный беспилотник.

В итоге один беспилотный надводный аппарат был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

09.50 Командующий сухопутными войсками Александр Сырский снова побывал на Бахмутском направлении.

По итогам визита он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город и ситуация стабильно-тяжелая, т.к. несмотря на потери противник продолжает наступление.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений", - сообщил Сырский.

09.40 Сегодня возможны непродолжительные отключения электричества в Житомирской области.

Причина - ремонт объектов сетевой инфраструктуры, сообщили в Минэнерго.

09.30 США не видели никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS

09.20 В Донецкой ОГА публикуют фото последствий обстрелов области.

Вчера утром на Донецком направлении был совершен удар по Авдеевке, там повреждены отель и здание суда.

В течение дня окрестности Курахово обстреливались шесть раз, также под обстрелом Часовоярская и Звановская громады.

За сутки в области погиб 1 житель, ранены двое.

08.55 Украинские экипажи возвращаются домой после нескольких недель обучения на британских танках Challenger 2. Об этом пишет газета Guardian.

"Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, находится в разработке", - сообщает издание.

Подготовка включала инструкции по управлению, вождению и боевому слаживанию экипажа, а также наведению и поражению целей.

08.20 Владимир Путин не пришел и вряд ли придет к выводу, что нужно заканчивать войну в Украине на западных условиях, считает американский "Институт изучения войны".

По мнению организации, к такому выводу его могла подтолкнуть зимняя кампания, которая на увенчалась для России какими-либо крупными успехами.

07.50 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

Об этом сообщили в областном совете.

07.30 Сегодня в Украине облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Дождь пройдет днем в западных областях. В Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Температура днем +12...+17, в западных областях +4...+9 тепла. В Карпатах днем 0...+5.

В Киеве сегодня облачная погода с прояснениями. Без осадков. Температура днем +12...+14.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 60 атак противника.

3. РФ Войска продолжают нести большие потери. В населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

4. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

06.45 Карта тревог сейчас.