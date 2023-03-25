Бахмут Донецкой области все еще остается эпицентром боевых действий. Хотя сегодня британская разведка заявила, что атака российских войск на город практически застопорилась по причине крайнего истощения сил.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, информация британской разведки требует уточнения.

"Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боесоприкосновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя покажет", — сказал Череватый.

По его данным, за минувшие сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, и пять авиаударов. В районе самого города Бахмут совершены 40 обстрелов и прошло 16 боесрприкосновений. То есть интенсивность боевых действий остается высокой.

Между тем вчера в сети появилось видео, снятое на выезде из Бахмута в сторону Константиновки. Дорога на Константиновку находится под огнём россиян, по транспорту украинских войск ведётся прицельная стрельба.

В отличие от британцев, американский Институт изучения войны сообщает, что российские войска продвинулись в направлении дороги Константиновка - Часов Яр - Бахмут к югу от Ивановского. Также они прошли к западу от Зализянского и продвинулись в пределах северного Бахмута.

Напомним, 23 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский намекнул, что ВСУ в ближайшее время могут перейти в контрнаступление под Бахмутом.