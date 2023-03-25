В Бахмуте, а также в соседних Константиновке и Часов Яре, все еще остается более 10 тысяч жителей. Им приходится существовать в ужасных условиях, отмечают сотрудники Международного комитета Красного Креста, знакомые с ситуацией.

Об этом пишет ВВС.

В самом Бахмуте, по некоторым оценкам, остаются порядка 3,5 тысяч жителей, в том числе 32 ребенка. Сотрудники организации возят туда гигиенические наборы, лампы на солнечных батареях и запасы питьевой воды, но это далеко не полный список жизненно необходимых предметов. Город остался без центрального отопления, газа, энерго- и водоснабжения. Как следует из недавнего отчета ООН, на весь Бахмут на сегодняшний день остаются всего четыре медицинских работника.

В основном оставшиеся - это пожилые люди и инвалиды. Вместе с ними вынуждены оставаться и более молодые члены семей, чтобы ухаживать за родными.

"Люди живут на грани человеческих возможностей, они просто выживают. Масштаб разрушений шокирует" - комментирует ситуацию эксперт Красного Креста Умар Хан.

Гуманитарные организации предупреждают, что доставка помощи становится все более трудной, а ситуация ухудшается с каждым днем.

Напомним, полиция сообщила о вывозе всех детей из Угледара, Великой Новоселки и Часова Яра.

Как писала "Страна", Донецкой области еще в 10 громадах хотят применить принудительную эвакуацию детей. При этом в Бахмуте некоторые жители скрываются, чтобы избежать эвакуации.