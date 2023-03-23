Из Угледара, Великой Новосёлки и Часова Яра Донецкой области эвакуировали всех детей.

Об этом сообщила Национальная полиция в своем Telegram-канале.

В Авдеевке и Северске, страдающих от обстрелов, остаются 24 ребенка. Эвакуация продолжается.

В Бахмуте, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, остаются около 3,5 тысяч жителей – они отказались уезжать. Среди них 32 ребенка.

Ранее мы писали, что в десяти громадах Донецкой области, на территории которых идут боевые действия, могут применить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.