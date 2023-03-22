Из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.

Об этом сообщает руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии CNN.

"Эвакуация гражданского населения продолжается, но выход из города - это "дорога смерти", участок дороги контролируется российскими войсками, по которому они могут немедленно открыть огонь", - сказал Барабаш.

По его словам, за последние три недели из города уехало 180 человек.

При этом по оценкам украинских чиновников, как указывает Барабаш, в Авдеевке осталось около 2000 человек, в том числе шестеро детей. "Одного ребенка эвакуировали во вторник, а власти планируют эвакуировать еще одного в среду", - рассказал Барабаш.

Как писала "Страна", вчера войска РФ обстреляли Авдеевку, были повреждены дома, территория коксохима и пищевое предприятие.

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