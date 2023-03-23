В Донецкой области еще в 10 громадах хотят применить принудительную эвакуацию детей
В 10 громадах Донецкой области, на территории которых идут боевые действия, могут применить принудительную эвакуацию семей с детьми.
Об этом пишет "Следствие.инфо" со ссылкой на информацию Донецкой ОГА.
Речь о следующих громадах:
1. Северская городская территориальная громада;
2. Бахмутская городская территориальная громада;
3. Соледарское городское территориальное громада;
4. Звановская сельская территориальная громада;
5. Торецкая городская территориальная громада;
6. Марьинская городская территориальная громада;
7. Авдеевская городская территориальная громада;
8. Очеретинская поселковая территориальная громада;
9. Угледарская городская территориальная громада;
10. Великоновоселковская поселковая территориальная громада.
Напомним, 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под действие данной нормы подпадает только Бахмут.
Ранее глава ОГА Павел Кириленко в ходе брифинга заявил, что жители Бахмута специально прячутся, чтобы избежать эвакуации из города.
Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.