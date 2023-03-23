В 10 громадах Донецкой области, на территории которых идут боевые действия, могут применить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Об этом пишет "Следствие.инфо" со ссылкой на информацию Донецкой ОГА.

Речь о следующих громадах:

1. Северская городская территориальная громада;

2. Бахмутская городская территориальная громада;

3. Соледарское городское территориальное громада;

4. Звановская сельская территориальная громада;

5. Торецкая городская территориальная громада;

6. Марьинская городская территориальная громада;

7. Авдеевская городская территориальная громада;

8. Очеретинская поселковая территориальная громада;

9. Угледарская городская территориальная громада;

10. Великоновоселковская поселковая территориальная громада.

Напомним, 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под действие данной нормы подпадает только Бахмут.

Ранее глава ОГА Павел Кириленко в ходе брифинга заявил, что жители Бахмута специально прячутся, чтобы избежать эвакуации из города.

Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.