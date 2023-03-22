Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшней поездки в Донецкую область провел там совещание по социальной ситуации и вопросам безопасности в регионе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклад военного командования об обстановке на Лиманском направлении. Отдельно обсудили возобновление разрушенной инфраструктуры. Обеспечение бесперебойной поставки воды и электроэнергии. Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, перемещенных с временно оккупированных территорий", - сообщил Зеленский.

Ранее мы публиковали видео посещения Зеленским украинских позиций близ Бахмута. Там он пообщался с военными и вручил им награды.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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