Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Там он пообщался с военными и вручил им награды.

Об этом 22 марта сообщает Офис президента.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.

Президент вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии уничтожили большое количество вражеской техники.

Также Офис президента публикует видео посещения Зеленским позиций близ Бахмута. На видео Зеленский благодарит бойцов за защиту государства и вручает им награды.

Ранее Зеленский рассказал о поставках боеприпасов и боях за Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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