Большое наступление россиян на востоке, которое анонсировало их руководство, столкнулось с грамотной обороной ВСУ. Несмотря на активные бои, враг не может окружить или захватить Бахмут.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В России был анонс большого наступления и, наверное, эти элементы атакующие - это он и есть. Но они наткнулись на то, что руководство наше видело их намерения, прогнозировало. Выстроило грамотную эшелонную оборону. Еще на этапе развертывания войск часто накрывали их ракетными ударами или ударами артиллерии и авиации... Поэтому никаких значительных успехов враг не добился, в первую очередь, главного - прорвать оборону", - заявил Череватый.

Также он сообщил, что несмотря на то, что армия РФ не продвигается, бои на востоке Украины продолжаются. Эпицентром боя остается Бахмут.

"Состоялось (за сутки - Ред.) 35 боестолкновений, из них 29 в районе самого города и окрестностей. 222 раза враг обстреливал все Бахмутское направление и ствольной артиллерией, и РСЗО. 44 обстрела совершено по самому городу", - рассказал спикер.

По его словам, активные бои продолжаются и на Лиманско-Купянском направлении. Этот участок фронта остается лидером по артиллерийским обстрелам.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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