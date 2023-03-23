Американский Институт изучения войны в четверг, 23 марта, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине.

Они появились на Facebook-странице Института.

Аналитики организации сообщают, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне сообщений Запада о том, что российские силы могут пытаться начать наступление на других направлениях.

Впрочем, как отмечает Институт, российские войска добились незначительных территориальных успехов в Бахмуте и продолжили наступательные операции в городе и его окрестностях, а также на окраинах Донецка.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 марта, показала, что силы "Вагнера" незначительно продвигались в южной части Бахмута, уточняет Институт.

На других кадрах, опубликованных 21 марта, видны украинские контратаки южнее Ивановского и юго-восточнее Богдановки.

Также, судя по видео, сделанным под Авдеевкой, российские войска продвигались незначительно к северу от Водяного.

Кроме того, российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Также Институт отмечает, что украинские официальные лица заявили, что украинские силы продолжают зачищать территорию на восточном (левом) берегу реки Днепр.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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