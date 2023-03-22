За прошлые сутки из-за обстрелов в Украине погибли 14 гражданских, еще 24 человека ранены. Под обстрелом оказались 11 областей. Повреждены 42 объекта инфраструктуры.

Об этом говорится в сводке Military Media Center.

Наибольшее число обстрелов зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях.

"В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БПЛА "Шахед-136", БПЛА "Ланцет", КАР "Х-59", тактическая авиация) совершены обстрелы 121 населенного пункта, подтверждено поражение 42 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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