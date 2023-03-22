Во время вчерашнего обстрела Одессы пострадал Иверский мужской монастырь Украинской православной церкви.

Об этом "Стране" сообщили в УПЦ.

"Вечером 21 марта 2023 года в результате обстрелов пострадали здания Иверского мужского монастыря Одесской епархии. Все жители монастыря живы.

Все храмы целые, только у них выбиты стекла, пострадала крыша жилого корпуса. Там проживало 15 человек, пятеро из них жили на 3 этаже, под самой крышей, но все остались живы.

Также от обстрела сильно пострадала часовня, но образ Божией Матери, который находится в часовне остался невредимым, что является чудом", - рассказали в УПЦ.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что россияне ударили по Одессе четырьмя ракетами, предварительно – X-59.

Также истребители армии России ударили по Одесской области. Зафиксирован прилет в частный дом, ранены люди.

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