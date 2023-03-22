Сегодня, 22 марта, после ночного удара "Шахедов" и атаки в Киевской области "прилет" подтвердили в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших нет", - заявил Бунечко.

Три беспилотника при налете были сбиты.

Ранее об ударе "Шахедов" заявили власти Киевской области, где поврежден объект инфраструктуры, трое погибших и семь раненых.

Напомним, в ВСУ сообщили подробности о ночной атаке "Шахедов".

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Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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