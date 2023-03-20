В Житомирской области в понедельник, 20 марта, из-за значительных повреждений сетей применяются ограничения потребления. Также возможны в случае роста потребления ограничения в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Укрэнерго в своем телеграм-канале.

В других регионах ограничения не вводят.

Потребление электричества сравнительно с выходными выросло, но это нормально для начала рабочей недели, сообщают в Укрэнерго.

Сложной остается ситуация в регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети, добавили в компании.

Напомним, ранее глава "Госэнергонадзора" заявил, что длительных отключений света в Украине уже не будет, но перерывы в электроснабжении иногда еще могут случаться.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" подсчитали число ударов по энергетическим объектам Украины за год войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

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