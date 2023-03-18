Длительных отключений света в Украине уже не будет.

Такое обещание дал глава "Госэнергонадзора" Руслан Слободян в эфире телемарафона.

"Уже сегодня световой день больше, больше генерируют электроэнергии солнечные электростанции, дефицита мощности нет. В целом ситуация полностью управляемая и контролируемая", – утверждает Слободян.

Несмотря на то, что энергосистема продолжает подвергаться ракетным атакам, "у нас темпы восстановления соразмерны с темпами новых повреждений", говорит он.

Ситуация существенно не ухудшается, повреждения не критичны на сегодня. Но если говорить о полном восстановлении, то на это он отводит достаточно много времени даже и после прекращения таких обстрелов.

"Это займет, пожалуй, не один год", - оценивает Слободян.

Но перерывы в электроснабжении иногда еще могут случаться.

"Прежде всего отметим, они нередки и в мирное время. А в результате обстрелов надежность электрических сетей существенно ухудшилась, поэтому гарантировать бесперебойное электроснабжение, к сожалению, энергетики не могут. Но, тем не менее, больших перерывов электроснабжения, как тогда, когда действовали графики почасовых и аварийных отключений в течение этой зимы, в настоящее время не прогнозируется", - заверяет глава "Госэнергонадзора".

Ранее мы писали, что накануне в Киеве и Киевской области отменили стабилизационные отключения электричества.

Также "Страна" рассказывала, что в "Энергоатоме" подсчитали число ударов по энергетическим объектам Украины за год войны.