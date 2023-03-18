В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, нанесенных российскими обстрелами, применяются ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своей ежедневной сводке.

"Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не применяются", — говорится в сообщении.

В целом, по данным "Укрэнерго", энергосистема работает стабильно, электростанции производят достаточно для покрытия потребления.

Напомним, вчера были плановые отключения электричества в Киеве и Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.