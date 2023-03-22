Войска РФ имеют в Авдеевке Донецкой области локальные успехи с севера и юга, но ценой больших потерь.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Максим Морозов из "Легиона "Свобода".

Комментируя новости о перерезании трасс к Авдеевке, Морозов сказал, что они изначально были "если не под огневым, то под артиллерийским контролем" войск РФ.

"Все девять лет войны здесь проходят бои. Когда началось полномасштабное вторжение многие подумали, что Авдеевка падет за считанные часы", - сказал он.

Боец отметил, что сейчас украинские силы отражают все попытки штурмов и окружения, а потому оснований выходить из Авдеевки нет.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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