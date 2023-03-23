ВСУ в рамках контрбатарейной борьбы пытаются зачистить от противника 20-30-километровую зону на левобережье Днепра в Херсонской области.

Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы пытаемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу. Это довольно непростая работа и усложняется она тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами", - заявила Гуменюк.

Говоря о положении дел у противника, Гуменюк заявила, что "сейчас у них нет мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено".

"Поскольку мы пытаемся держать под огненным контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", - сообщила Гуменюк.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.