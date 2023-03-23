Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и не способна вести массированные ракетные атаки по Украине чаще двух раз в месяц.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие - это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкций будут придерживаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить", - сказал Скибицкий.

Также он сообщил, что конец 2022 года Россия могла производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно, а с "Искандерами" у них гораздо хуже ситуация.

"Ведь сначала, в октябре прошлого года, россияне осуществляли массированный обстрел раз в неделю, потом - раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы", - отметил замначальника ГУР.

По данным ГУР, производство РФ не позволяет покрывать то количество, которое ее воздушно-космические силы и военно-морские силы выпускали раньше, и соответственно - компенсировать запасы. У россиян осталось 15% от объемов, которые были до начала войны.

"Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22. Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", - рассказал Скибицкий.

По мнению замначальника ГУР, для прорыва нашей противовоздушной обороны для противника более эффективно нанести массированные удары. Поэтому они "начали комбинировать разные типы ракет, кроме того, враг начал активнее использовать БПЛА, разные воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО".

На сегодняшний день Россия не способна выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как это было ранее, отметил Скибицкий.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны прокомментировали заявление США о подготовке Россией наступления по нескольким направлениям.

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