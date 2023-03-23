Украинская разведка не согласна с утверждением, что Россия готовится наступать по нескольким направлениям, о чем ранее заявили в Белом доме.

Об этом заявил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции.

Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях - это невозможно", - заявил Вадим Скибицкий.

По информации разведки, РФ уже готовится к обороне на юге Украины, ожидая контрнаступление ВСУ.

Отметим, Кирби говорил, что президент РФ Владимир Путин попробует начать еще одно наступление и, возможно, по многим направлениям.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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