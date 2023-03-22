Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби озвучил мнение, что ближайшие недели войны в Украине будут "критическими".

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Кирби, президент РФ Владимир Путин попробует начать еще одно наступление и, возможно, по многим направлениям.

На вопрос корреспондента, не слишком ли много времени Украина тратит на борьбу за Бахмут, Кирби ответил, что украинцы все еще "храбро сражаются" в городе на востоке страны.

При этом он подчеркнул, что США будут продолжать обеспечивать Украину "всем, что необходимо".

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", - сказал он.

Кирби сказал, что США хотят, чтобы украинцы могли оградить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, а также в любых масштабах".

Напомним, что Пентагон может ускорить поставки танков Abrams в Украину за счет более старых моделей и передаст Украине комплексы Patriot раньше, чем планировалось.

Ранее генерал США заявил, что Украине будет сложно вытеснить войска России в этом году.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

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