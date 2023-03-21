Соединенные Штаты отправят ракетные комплексы Patriot в Украину быстрее, чем планировалось изначально.

Об этом заявили в Минобороны США, сообщает CNN.

Также сообщается, что группа из 65 украинских солдат завершит обучение работе с системами в Форт-Силле (штат Оклахома) в ближайшие дни.

Затем войска отправятся в Европу для дополнительной подготовки на двух системах Patriot — американской и немецко-голландской, — которые будут переброшены в Украину в ближайшие недели.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель.

График тренировок был "агрессивным", сказал представитель Форт-Силл, украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера по местному времени.

Напомним, что недавно дважды сообщали о прибытии в Украину системы ПВО Patriot, а украинские власти дважды эту информацию опровергали. Хотя и говорили, что официально о прибытии сообщат, только когда комплекс собьет первый российский самолет.

Также в ВСУ назвали отличие ЗРК Patriot от имеющихся в Украине систем ПВО. Он сбивает не только ракеты, но и авиацию, а также имеет более дальний радиус действия.