С начала марта двадцать украинских военных проходят обучение в Италии по изучению работы зенитно-ракетного комплекса SAMP-T.

Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano.

Учения проходят в казармах Санта-Барбары в Сабаудии (центральная Италия, провинция Лацио), где располагается штаб зенитно-артиллерийского командования Сухопутных войск.

Напомним, что система SAMP-T - единственный европейский ЗРК, способный поражать баллистические цели.

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