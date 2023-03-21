Украине будет чрезвычайно сложно вытеснить все российские войска со своей территории в 2023 году.

Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, его слова приводит издание Politico.

"Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но крайне сложно. И в мире вероятностей я не думаю, что это вероятно. Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет", — сказал Милли.

"Мы имеем естественное состояние, при котором ни одна из сторон, вероятно, не может достичь своих политических целей военными средствами, и это естественное состояние будет существовать в течение некоторого периода времени", — добавил он.

При этом Милли не считает войну замороженным конфликтом. Но на данном этапе ни одна из сторон не добьется значительных успехов в достижении своих целей, утверждает он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что война в Украине может длиться долгое время.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на недавней встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.