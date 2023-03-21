Чтобы ускорить процесс передачи Украине танков M1 Abrams, Минобороны США может взять более старые отремонтированные модели.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американской администрации.

"Пентагон форсирует поставки танков Abrams Украине, предпочитая отправить более старые модели, вновь отремонтированные, которые могут быть готовы быстрее. Официальные лица США заявили Associated Press, что цель - поставить 70-тонные боевые машины через 8-10 месяцев", - передает агентство.

AP уточняет, что первоначально речь шла о производстве для Украины 31 танка более новой версии - M1A2. Теперь Вашингтон хочет поставить Киеву более старые M1A1, которые можно взять из армейских запасов, и использованию которых украинским военным будет проще учиться.

Однако не сообщается, сколько конкретно танков M1A1 Вашингтон хочет поставить Украине и сколько времени уйдет на то, чтобы подготовить украинских военных использовать эти танки.

В конце января The Washington Post сообщала, что США могли поставить 31 танк Abrams M1 Украине не ранее конца нынешнего года.

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