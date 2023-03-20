Украина получила восемь танков "Леопард 2" от Норвегии. Подготовка личного состава для управления ими сейчас идет в Польше.

Об этом сообщает сайт Вооруженных сил Норвегии.

Пресс-служба ведомства напомнила, что 26 января было объявлено о передаче Норвегией танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа "Леопард 2" и до четырех машин поддержки.

"Танки сейчас на месте, обучение личного состава тоже идет в Польше под эгидой ЕС", - сказано в пресс-релизе.

Помимо восьми безвозмездно переданных танков и машин поддержки, Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла со своей агрессией против Украины", - заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Танк - важная часть системы тактического взаимодействия, необходимая для проведения крупных наземных наступлений. Танк подвижен и может быстро перемещаться на большие расстояния по местности, имеет собственную защиту в виде брони, чтобы выжить в боевой обстановке, может быстро поражать цели на расстоянии до 4000 метров.

"Эти характеристики имеют решающее значение для того, чтобы отвовеать позиции у противника. Для Украины передача танков будет иметь решающее значение для ее способности вести наступательные операции и вернуть себе земли, оккупированные Россией", - добавил подполковник Ларс Янсен, командир бронетанкового батальона в Тромсе.

Ранее мы сообщали, что первые танки "Леопард 1" от Нидерландов, Дании и Германии поступят в Украину в начале мая.

На днях мы писали, что Швеция решила передать Украине десять танков "Леопард".