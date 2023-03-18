В сети появилось видео обучения украинских военных управлению танками Challenger 2.

Соответствующие кадры публикует Министерство обороны Великобритании.

На видео можно заметить элементы тренировок ведения боя, преодоления водных преград и управления боевой машиной на разных участках ландшафта.

В ведомстве напомнили, что Великобритания обязалась предоставить Киеву 14 таких танков и боеприпасы.

Напомним, недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит вдвое больше танков Challenger 2 (28 вместо 14) и намного больше (33 вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90.

Ранее мы писали, что в Британии призвали ВСУ не допустить попадания к россиянам танков Challenger 2. Там опасаются, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным.

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