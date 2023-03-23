Начиная с середины апреля Украину ждут "хорошие новости, приближающие победу".

Об этом в интервью эстонскому журналисту Хансу Луйку заявил экс-советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович.

По его словам, идеальным вариантом был бы удар на Мелитополь.

"Это сократило бы линию фронта до 23 февраля. Но и Крым мы не оставим, потому что мы хотим создать в России внутриполитический кризис", – сказал Арестович.

Также он прокомментировал мнения о том, что поставками оружия Запад подталкивает Украину к контрнаступлению.

"Нас не нужно подталкивать, мы сами рвемся в драку. Нам нужно оружие для успешного контрнаступления. И сейчас оно поставляется. Поэтому где-то с середины апреля нас ждут хорошие новости", – сказал экс-советник ОП.

Напомним, еще 1 марта Алексей Арестович заявлял, что украинское контрнаступление начнется в середине апреля.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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