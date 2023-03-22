Объекты энергетики могут перестать быть главной целью ракетных ударов РФ, поскольку зима заканчивается, а разрушить украинскую энергосистему России не удалось.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - допустил Скибицкий.

Эту версию подтверждают последние удары.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - сказал Скибицкий.

Под угрозой будут нефтеперерабатывающие предприятия, заводы оборонно-промышленного комплекса и другие объекты критической инфраструктуры, которые необходимы для ведения боев.

Также новыми мишенями могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", - добавил Скибицкий.

Напомним, ночью, 22 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью иранских дронов.

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