В Украине могут начать уголовное преследование администраторов телеграм-каналов, которые публикуют детальную информацию о движении российских ракет и дронов во время обстрелов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени подают информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор. На таких скриншотах указывается время и место пребывания (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров.

Хочу предупредить администраторов этих телеграм-каналов, что это - преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы", - заявил Игнат.

Он сказал, что представителей власти, которые в своих каналах также сообщают о пусках и прилетах, это не касается.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили подробности о сегодняшней ночной атаке "Шахедов".

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