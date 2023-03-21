Вчерашние взрывы в Джанкое привели к повреждению узловой станции, ее использование пока невозможно.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

"Мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю, чтобы эти усилия были напрасными", – сказала Гуменюк.

Ранее украинская разведка сообщила об уничтожении российских ракет "Калибр" во время перевозки по железной дороге в Джанкое.

В Генштабе ВСУ заявили, что целью была остановка логистического обеспечения армии РФ на территориях Херсонской и Запорожской областей. То есть информацию про "Калибры" ни Генштаб, ни ОК "Юг" не подтверждают.

А российские "власти" Крыма вообще говорят, что дроны были сбиты, а их обломки повредили дом, магазин и электросеть, а также ранили местного жителя.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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