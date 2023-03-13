Большинство опрошенных граждан Украины выступают за возвращение Крыма военным путем. Такой вариант поддержали приблизительно 68% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Еще 24% высказались за воздержание от таких попыток при условии, что Украина получит обязательства Запада помочь освободить другие территории, включая Донбасс.

8% - затруднились ответить.

Больше всего сторонников военного решения вопроса Крыма - на западе Украины.

Опрос проходил с 22 февраля по 6 марта.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес расписал, как, по его мнению, украинская армия может атаковать Крым - изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил там с "большой землей".

Также сообщалось, что премьер Британии призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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