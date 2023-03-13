Большинство украинцев выступают за возвращение Крыма военным путем - опрос
Большинство опрошенных граждан Украины выступают за возвращение Крыма военным путем. Такой вариант поддержали приблизительно 68% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Еще 24% высказались за воздержание от таких попыток при условии, что Украина получит обязательства Запада помочь освободить другие территории, включая Донбасс.
8% - затруднились ответить.
Больше всего сторонников военного решения вопроса Крыма - на западе Украины.
Опрос проходил с 22 февраля по 6 марта.
Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес расписал, как, по его мнению, украинская армия может атаковать Крым - изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил там с "большой землей".
Также сообщалось, что премьер Британии призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.
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