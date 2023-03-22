В последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32 (трасса связывает Бахмут и Константиновку).

Об этом сообщают в разведке Великобритании.

В британской разведке ожидают, что бои вокруг центра Бахмута продолжаются, угроза окружения города сохраняется.

Впрочем, наступление армии РФ ослабевает: оно "теряет набранный импульс" также потому, что российское командование перебросило отдельные подразделения в другие сектора.

Ранее командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. По его словам, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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