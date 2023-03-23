В Бахмуте некоторые жители специально прячутся, чтобы избежать эвакуации из города в более безопасные регионы.

Об этом заявил в ходе брифинга глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются выезжать, они даже скрываются, чтобы не уезжать", - заявил Кириленко.

Сейчас в Бахмуте остаются 3 тысячи человек, в том числе 32 ребенка, сообщили в ОГА.

Напомним, сегодня командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

Ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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