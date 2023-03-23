Россияне расширяют зону своего присутствия на северо-запад от Бахмута Донецкой области.

Такой вывод можно сделать из видео военного паблика War Mapper, который публикует кадры, как поменялась ситуация в городе за предыдущие семь дней боев.

Расширение зоны присутствия россиян, как сообщало агентство Reuters, может быть признаком самостоятельной операции с целью выхода к Лиману и в западный тыл Северску.

Также, по данным американского Института изучения войны, РФ немного продвинулась в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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