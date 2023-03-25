Атака российских войск на Бахмут практически застопорилась по причине крайнего истощения российских сил.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

"Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны", - говорится в сообщении.

Ситуацию для россиян усугубила еще и напряженность в отношениях между Минобороны РФ и "ЧВК Вагнера".

По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул, что ВСУ в ближайшее время могут перейти в контрнаступление под Бахмутом.

Хотя американский Институт изучения войны утверждает, что российские войска продолжают продвигаться в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 395-й день. Мы следим за новостями 25 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 394-го дня войны. Появились свидетельства, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая была линией фронта в Бахмуте. Самолеты С-35 обстреляли Одесскую область, используя в том числе российские аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Американский советник Залужного заявил, что украинское контрнаступление шокирует весь мир. А европейские лидеры тем временем едут в Китай.

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Олеся Медведева в своем блоге приводит рассказы бойцов ВСУ о проблемах в армии.