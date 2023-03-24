Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 169170 человек (+1020 за сутки),

танки - 3574 (+4) единиц,

боевые бронированные машины - 6921 (+23),

артиллерийские системы - 2616 (+8),

РСЗО - 511,

средства ПВО - 276 (+3),

самолеты - 305,

вертолеты - 290,

автомобильная техника - 5464 (+12),

корабли/катера - 18,

БПЛА - 2208 (+5),

крылатые ракеты - 907,

специальная техника - 277 (+4).

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

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