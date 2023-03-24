Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям российской армии в войне на 24 марта
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023-го.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личный состав - около 169170 человек (+1020 за сутки),
- танки - 3574 (+4) единиц,
- боевые бронированные машины - 6921 (+23),
- артиллерийские системы - 2616 (+8),
- РСЗО - 511,
- средства ПВО - 276 (+3),
- самолеты - 305,
- вертолеты - 290,
- автомобильная техника - 5464 (+12),
- корабли/катера - 18,
- БПЛА - 2208 (+5),
- крылатые ракеты - 907,
- специальная техника - 277 (+4).
Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .
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