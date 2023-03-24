В Генштабе озвучили потери россиян. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 169170 человек (+1020 за сутки),
  • танки - 3574 (+4) единиц,
  • боевые бронированные машины - 6921 (+23),
  • артиллерийские системы - 2616 (+8),
  • РСЗО - 511,
  • средства ПВО - 276 (+3),
  • самолеты - 305,
  • вертолеты - 290,
  • автомобильная техника - 5464 (+12),
  • корабли/катера - 18,
  • БПЛА - 2208 (+5),
  • крылатые ракеты - 907,
  • специальная техника - 277 (+4).

Потери россиян в войне

Потери россиян в войне

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

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