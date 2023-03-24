Более трети украинцев имеют родственников или знакомых, которые погибли или ранены во время войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

Вопрос звучал так: "Есть ли у Вас родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?".

37% респондентов ответили, что да, такие люди есть. 4% опрошенных затруднились с ответом, остальные ответили отрицательно.

Ранее мы писали, что, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года потери среди гражданских в Украине составили 8 231 убитыми и 13 734 ранеными.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.