В субботу, 25 марта, в Украине идет уже 395-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 24 марта.

Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.

25 марта

09:00 Ситуация с войной в Украине и санкциями практически не повлияла на жизнь 64% россиян, говорится в докладе "Высшей школы экономики", которая провела анкетирование двух тысяч респондентов.

При этом 19% заявили, что в жизни произошли перемены, к которым пришлось приспосабливаться, и только у 3% они были к лучшему (они смогли "использовать ситуацию, чтобы улучшить свою жизнь").

08:26 Украина пока не может начать контрнаступление, заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, которое он дал в поезде, следуя из Херсонской области.

"Мы еще не можем начать, и без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта", - заявил президент, говоря о недостаточности западных поставок вооружений.

"Зеленский призвал к немедленному увеличению поддержки", - добавляет издание.

Президент признал, что ситуация на Востоке Украины "плохая", повторив, что причина в "нехватке боеприпасов". По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Касаемо переговоров с Россией, Зеленский заявил, что для них "нет условий". Также он сообщил, что Китай не предлагал Украине своей помощи в урегулировании, а на предложения Си Цзиньпину о разговоре или встрече реакции Пекина пока не поступало.

"Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая", - отметил украинский президент. Он также добавил, что о готовности встретиться с председателем КНР Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.

08:16 Российские войска продвинулись в направлении дороги Константиновка-Часов Яр-Бахмут к югу от Ивановского.

Также они прошли к западу от Зализянского и продвинулись в пределах северного Бахмута.

Такие выводы делает американский "Институт изучения войны", анализируя кадры с фронта, где подтверждена геолокация съемки.

При этом украинские силы, судя по другим кадрам, выбили россиян с одного из участков трассы E40 Бахмут-Славянск, добавили в "Институте".

08:02 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

За сутки украинские силы отразили 59 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районе Серебрянского лесничества и населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

В Бахмутском направлении - в Бахмуте, у Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - у населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.

За сутки враг нанес 50 авиационных и 11 ракетных ударов. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов.